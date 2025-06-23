Смартфон OPPO K13x 5G оценили в 140 долларов

Компания OPPO пополнила ассортимент бюджетных смартфонов моделью K13x 5G, основой которой выступил 6-нанометровый процессор MediaTek Dimensity 6300 с тактовой частотой до 2,4 ГГц. Новинку также оснастили 6,67-дюймовым экраном с разрешением HD+, кадровой частотой 120 Гц, пиковой яркостью 1000 нит и защитным стеклом Panda Glass, ОЗУ стандарта LPDDR4X, флеш-памятью UFS 2.2, слотом для карты памяти microSD, сдвоенной тыльной камерой с модулями на 50 Мп и 2 Мп, селфи-камерой разрешением 8 Мп, батареей ёмкостью 6000 мАч, поддержкой 45-Вт проводной быстрой зарядки, предустановленной ОС Android 15 с фирменной прошивкой ColorOS 15, прочностью по стандарту MIL-STD-810H и защитой от влаги и пыли в соответствии со степенью IP65. Смартфон оценили на дебютном индийском рынке в эквивалент 140, 150 и 170 долларов за конфигурации с 4/128 ГБ, 6/128 ГБ и 8/256 ГБ оперативной и встроенной памяти соответственно.