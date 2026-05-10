Смартфон OPPO K15 получит аккумулятор на 8000 мАч

Авторитетный информатор Panda is Bald поделился подробностями о смартфоне OPPO K15, который присоединится к уже выпущенным K15 Pro и K15 Pro+. Итак, устройству приписывают наличие 6,78-дюймового экрана с разрешением 1,5К, корпуса толщиной 8,8 мм и массой 213 граммов, батареи ёмкостью 8000 мАч, 6, 8, 12 и 16 ГБ оперативной памяти, 128, 256, 512 ГБ и 1 ТБ встроенной памяти, селфи-камеры на 16 Мп, сдвоенной тыльной камеры с модулями разрешением 50 Мп и 8 Мп (сверхширик), а также новенькой 4-нанометровой однокристальной системы Qualcomm Snapdragon 6 Gen 5 с тактовой частотой до 2,6 ГГц. Смартфон уже засветился в базе данных китайского регулятора TENAA, а потому релиза стоит ждать в ближайшие недели.

