Смартфон OPPO Reno 15 получит 200-Мп камеру

Авторитетный инсайдер Digital Chat Station поделился подробностями о смартфоне OPPO Reno 15, который будут представлен вместе со старшей моделью Reno 15 Pro уже 16 ноября. Итак, аппарат оснастят 6,32-дюймовым экраном с разрешением 2640:1216 точек, тройной тыльной камерой с модулями на 200 Мп (главный), 50 Мп (сверхширик) и 50 Мп (перископический телеобъектив), селфи-камерой разрешением 50 Мп, 4-нанометровой однокристальной системой MediaTek Dimensity 8450 с тактовой частотой до 3,25 ГГц и графическим ускорителем Mali-G720 MP7, до 16 ГБ оперативной памяти, до 1 ТБ флеш-памяти, батареей ёмкостью 6200 мАч, поддержкой 80-Вт быстрой проводной зарядки, а также корпусом с размерами 151,21:72,42:7,99 мм и массой 187 граммов.