Смартфон OPPO Reno6 Z получит SoC Dimensity 800U

Сетевые инсайдеры поделились подробностями о смартфоне OPPO Reno6 Z, который еще не был представлен официально. Итак, аппарат получит восьмиядерную платформу MediaTek Dimensity 800U c частотой до 2,4 ГГц, графикой ARM Mali-G57 MC3 и модемом для сотовых сетей пятого поколения, 6,43-дюймовый AMOLED-экран с разрешением Full HD+, кадровой частотой 60 Гц и защитным стеклом Gorilla Glass 5, селфи-камерой разрешением 32 Мп, тройную основную камеру с модулями на 64 Мп, 8 Мп и 2 Мп, 8 ГБ ОЗУ и 256 ГБ встроенной памяти, аккумулятор ёмкостью 4310 мАч, поддержку проводной зарядки мощностью 33 Вт и предустановленную оболочку ColorOS 11.1 на базе ОС Android 11.

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