Смартфон OSOM OV1 получит мобильную платформу Snapdragon 8 Plus Gen 1

Смартфон OSOM OV1 был официально представлен в конце прошлого года, но еще не вышел на рынок. Компания объявила, что устройство будет построено на мобильной платформе Snapdragon 8 Plus Gen 1, хотя изначально смартфон планировалось выпустить на Snapdragon 888, выбор в пользу новейшей платформы порадует клиентов. Смартфон дебютирует в этом году.

Напомним, что аббревиатура OSOM расшифровывается как "Out of vision, Out of mind", созвучная со словом awesome. Компания была создана бывшими специалистами Essential. Во время анонса компания заявила, что OV1 будет выделяться различными функциями безопасности. Так, устройство даст возможность в любой момент получить информацию о том, к какой информации получают доступ приложения. Кроме того, последние данные указывают на то, что из коробки будут предустановлены различные приложения с упором на защиту данных: Brave Browser, Proton Mail, Signal.