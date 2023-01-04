Смартфон OnePlus 11 представлен официально

Компания OnePlus пополнила ассортимент смартфонов моделью OnePlus 11, которая основана на 4-нанометровой флагманской платформе Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2. Новинка также характеризуется оперативной памятью LPDDR5X, флеш-памятью UFS 4.0, 6,7-дюймовым экраном AMOLED Samsung E6 с разрешением 3216:1440 пикселей) и частотой обновления 120 Гц, тройной тыльной камерой Hasselblad с модулями разрешением 50 Мп (крупный датчик Sony IMX890 и оптическая система стабилизации), 32 Мп (сенсор Sony IMX709 и оптический зум) и 48 Мп (сверхширик на базе датчика Sony IMX581), батареей ёмкостью 5000 мАч, поддержкой 100-Вт зарядки, стереодинамиками и мощным вибромотором. Смартфон оценен в 580, 630 и 710 долларов за версии с 12/256, 16/256 и 16/512 ГБ ОЗУ и флеш-памяти соответственно.