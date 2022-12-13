Смартфон OnePlus 11R получит 100-Вт зарядку

Сетевые инсайдеры поделились подробностями о смартфоне OnePlus 11R, официальный релиз которого ожидается в следующем году. Итак, устройство оснастят 6,5-дюймовым AMOLED-дисплеем с частотой обновления 120 Гц, керамическим корпусом с боковой металлической рамкой, топовой 4-нанометровой однокристальной системой Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, ОЗУ LPDDR5, флеш-памятью UFS 4.0, селфи-камерой на 16 Мп, тройной тыльной камерой с модулями разрешением 50 Мп (Sony IMX766), 13 Мп (сверхширик) и 2 Мп, ИК-излучателем и фирменным переключателем Alert Slider.

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