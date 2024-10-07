Смартфон OnePlus 13 получит магнитную зарядку

Компания OnePlus подтвердила наличие в грядущем флагмане OnePlus 13 поддержки магнитной зарядки. Производитель не уточнил, будет ли это технология Qi2 или что-то другое. Ранее сообщалось о передовом экране Oriental второго поколения производства компании BOE, топовой однокристальной системе Qualcomm Snapdragon 8 Gen 4, до 24 ГБ оперативной памяти стандарта LPDDR5X, поддержке проводной и беспроводной зарядок мощностью 100 Вт и 50 Вт соответственно, а также аккумуляторе ёмкостью 6000 мАч. Официальная презентация OnePlus 13 ожидается уже в текущем месяце.

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