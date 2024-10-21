Смартфон OnePlus 13 представили на официальных снимках

Сегодня компания OnePlus официально запустила рекламную кампанию своего нового флагмана OnePlus 13 под лозунгом «Всё — супер-про» (да, звучит немного странно, но именно так лозунг переводится с английского). В свежей серии тизеров производитель продемонстрировал новый дизайн OnePlus 13 и три цветовые вариации — белую, коричневую и синюю. Стоит сразу отметить, что дизайн корпуса смартфона сильно изменили по сравнению с OnePlus 12 — остров камеры всё ещё выполнен в виде круга, но он больше не привязан к боковой раме устройства и выглядит это более свежо. При этом рамка теперь плоская и матовая, в отличие от глянцевой, тонкой и слегка изогнутой рамки в OnePlus 12. Примечательно, что коричневая модель, по данным инсайдеров, будет имитировать текстуру дерева, синяя получит мягкое бархатистое покрытие, вероятно, из экологической кожи, а белая версия будет просто гладкой на ощупь.

Также уже какое-то время известно, что смартфон OnePlus 13 получит новейший мобильный процессор Snapdragon 8 Elite (да, его пока что не анонсировали, но уже известно, что называться он будет именно так), основной сенсор камеры на 50 Мп, ультраширокоугольную камеру с датчиком ISOCELL JN1 и датчик LYT-600 для трёхкратного оптического зума телеобъектива. Ещё смартфон будет оснащён 24 ГБ оперативной памяти стандарта LPDDR5X и 1 ТБ встроенной памяти. За автономность будет отвечать приличная батарея ёмкостью 6000 мАч с поддержкой 100-ваттной проводной и 50-ваттной беспроводной зарядки с магнитной зарядки.
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