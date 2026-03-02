Смартфон OnePlus 15T засветился на пресс-фото

В сеть утекла официальная фотография компактного смартфона OnePlus 15T, презентация которого ожидается в конце этого месяца. Отметим прямоугольный блок сдвоенной основной камеры во всю ширину тыльной панели. Утверждается, что смартфон оснастят металлическим корпусом толщиной 8,5 мм и массой 194 грамма. Смартфону также приписывают наличие защиты от воды и пыли в соответствии со степенями IP68 и IP69, 6,31-дюймового OLED LTPO-экрана с разрешением 1,5K и кадровой частотой 165 Гц, операционной системы Android 16 с фирменной прошивкой ColorOS 16, аккумулятора ёмкостью 7500 мАч и сдвоенной тыльной камеры с главным модулем на базе 50-Мп сенсора Samsung JN5.