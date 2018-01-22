Смартфон OnePlus 5T скоро выйдет в России

«Марвел-Дистрибуция» объявила о том, что официальные российские продажи смартфона OnePlus 5T стартуют 26 января. Флагман можно будет купить в DNS, «Связном», МТС и М.Видео. Аппарат выйдет в России в двух модификациях: 6ГБ оперативной и 64 ГБ встроенной памяти по рекомендованной розничной цене 41 990 рублей и 8/128 ГБ за 44 990 рублей.

Напомним, что OnePlus 5T оснастили алюминиевым корпусом со сканером отпечатков пальцев на задней панели, 6,01-дюймовым Optic AMOLED-дисплеем с соотношением сторон 18:9 и разрешением Full HD+ (2160:1080 пикселей), двойной тыльной камерой 20+16 Мп на основе сенсоров Sony IMX398 и IMX376K, 16-Мп фронталкой на базе Sony IMX371, топовым процессором Qualcomm Snapdragon 835, 6 или 8 ГБ оперативной памяти и 64 или 128 ГБ встроенной флеш-памяти, портом USB 2.0 Type-C, 3,5-мм аудиоразъемом и аккумулятором на 3300 мАч.