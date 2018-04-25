Смартфон OnePlus 6 появится в продаже 21 мая

Сетевые источники сообщают о том, что флагманский смартфон OnePlus 6 станет доступен для покупки уже с 21 мая. Утверждается, что эти сведения были получены некоторыми владельцами смартфонов OnePlus, участвующими в программе OnePlus LAB.

Напомним, что OnePlus 6 приписывают топовый процессор Snapdragon 845, 8 ГБ оперативной и 256 ГБ встроенной памяти, 6,28-дюймовый дисплей с разрешением 2280:1080 пикселей, двойную камеру с 20- и 16-Мп сенсорами и светосилой f/1.7, 20-Мп фронтальную камеру (f/2.0) и аккумулятор на 3450 мАч с быстрой зарядкой Dash Charge 2.0. Толщина смартфона составит 7,5 мм. В качестве операционной системы будет использоваться Android 8.1 Oreo.