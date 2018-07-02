Смартфон OnePlus 6 представлен в красном цвете

Компания Oneplus представила новую, красную, версию флагманского смартфона OnePlus 6, которая получила название Amber Red. Новинка выйдет с тем же набором памяти, что и белая версия – 8 ГБ оперативной и 128 ГБ флеш-памяти. OnePlus 6 Amber Red станет доступен для покупки с 9 июля по цене 540 долларов.

Напомним, что OnePlus 6 оснастили 6,28-дюймовым Optic AMOLED-дисплеем с разрешением Full HD+ (2280:1080 пикселей) и соотношением сторон 19:9, двойной основной камерой на 16 и 20 Мп, фронтальной камерой на 16 Мп с поддержкой для разблокировки по лицу пользователя, топовым чипсетом Qualcomm Snapdragon 845, 6 или 8 оперативной и 64, 128 или 256 ГБ встроенной флеш-памяти, аккумулятором на 3300 мАч с быстрой зарядкой Dash Charge, сканером отпечатков пальцев, портом USB Type-C и 3,5-мм разъёмом для наушников. В качестве операционной системы используется Android 8.1 Oreo с оболочкой OxygenOS 5.1.