Смартфон OnePlus 7T Pro исчезает из продажи

Китайские инсайдеры сообщили о том, что в официальном магазине OnePlus и на главных торговых площадках JD.com и Tmall исчезли практически все версии флагманского смартфона OnePlus 7T Pro. Судя по всему, это связано со скорым выходом новых флагманов OnePlus 8 и OnePlus 8 Pro – их презентация может состояться уже 15 апреля.

Напомним, что OnePlus 7 Pro оснащается 6,67-дюймовым Fluid AMOLED дисплеем с разрешением QHD+, поддержкой HDR10+, частотой обновления 90 Гц, подэкранным сканером отпечатков пальцев, тройной тыльной камерой с главным 48-Мп модулем, 16-Мп широкоформатным и 8-Мп телефото-модулем с трехкратным оптическим зумом, выдвижной фронтальной камерой на 16 Мп, стереодинамиками с технологией Dolby Atmos, топовым процессором Snapdragon 855 Plus, до 12 ГБ оперативной памяти и до 256 ГБ встроенной памяти стандарта UFS 3.0, а также аккумулятором на 4000 мАч с поддержкой фирменной быстрой зарядки WARP Charge 30W.