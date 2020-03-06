Смартфон OnePlus 8 Lite получит процессор MediaTek Dimensity 1000

В сети появилась некоторые информации о смартфоне OnePlus 8 Lite.

За производительность смартфона будет отвечать новый топовый процессор MediaTek Dimensity 1000. Процессор построен по 7-нанометровому техпроцессу и имеет четыре производительных ядра Cortex-A77, четыре энергоэффективных Cortex-A55, встроенный 5G-модем и графический ускоритель Mali-G77.

Также смартфону приписывают основную камеру с тремя модулями и AMOLED дисплей с разрешением экрана Full HD+ с частотой обновления экрана 90 герц. Новинку должны представить во втором квартале 2020 года.