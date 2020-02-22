Смартфон OnePlus 8 Pro на живом качественном изображении

В интернет слили новый качественный рендер, который демонстрирует в живую заднюю сторону смартфона OnePlus 8 Pro, который должны анонсировать в конце мая или начале июня 2020 года. Это изображение подтверждает раннее опубликованные рендеры. Исходя из прошлых утечек смартфон должен оснаститься топовым чипсетом Snapdragon 865, AMOLED-дисплеем с частотой обновления 120 Гц, тройной основной камерой модулями на 60, 16 и 13 Мп, фронтальной камерой разрешением 32 Мп, а также батареей на 4500 мАч и зарядкой мощностью 50 Вт.