Смартфон OnePlus 8 Pro на живом качественном изображении

2020-02-22, Автор - Полина Байзарова; Продукт - OnePlus 8 Pro; [97]
В интернет слили новый качественный рендер, который демонстрирует в живую заднюю сторону смартфона OnePlus 8 Pro, который должны анонсировать в конце мая или начале июня 2020 года. Это изображение подтверждает раннее опубликованные рендеры. Исходя из прошлых утечек смартфон должен оснаститься топовым чипсетом Snapdragon 865, AMOLED-дисплеем с частотой обновления 120 Гц, тройной основной камерой модулями на 60, 16 и 13 Мп, фронтальной камерой разрешением 32 Мп, а также батареей на 4500 мАч и зарядкой мощностью 50 Вт.


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