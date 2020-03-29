Смартфон OnePlus 8 Pro получит очень яркий экран

2020-03-29, Автор - Владимир Байзаров; Продукт - OnePlus 8 Pro; [196]
Авторитетный инсайдер Ишан Агарвал поделился подробностями о топовом смартфоне OnePlus 8 Pro, который еще не был представлен официально. Если верить источнику, аппарат получит 6,78-дюймовый OLED-дисплей с частотой обновления изображения 120 Гц, высочайшей цветопередачей, системой компенсации движения MEMC, 10-битной глубиной цвета, поддержкой расширенного динамического диапазона и очень высокой пиковой яркостью в 1400 кд/м2. Также отмечается обновленная система вибрации Haptics 2.0. Официальная презентация OnePlus 8 Pro ожидается в середине апреля этого года.


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