Смартфон OnePlus 8 Pro позирует на качественных изображениях

Авторитетный инсайдер Мукул Шарма поделился качественными фото нового флагманского устройства OnePlus 8 Pro в различных расцветках. Судя по одной фотографии в воде, смартфон точно не будет бояться воды.

Итак, новинка должны оснастить 6,78-дюймовым Fluid AMOLED экраном( он имеет поддержку технологии MEMC, которая позволяет вставлять недостающие кадры, делая видео более плавным, а также поддержку пиковой яркости 1300 кд/м2.) с частотой обновления 120 Гц, однокристальной системой Snapdragon 865, 12 ГБ оперативной памяти, 256 ГБ встроенной памяти, основной квадрокамерой на 48, 48, 8 и 5 Мп, быстрой проводной и беспроводной зарядками WARP Charge 30, а также модулем бесконтактных платежей NFС. Анонс новинки ожидается 16 апреля.