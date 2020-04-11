Смартфон OnePlus 8 Pro позирует на живой фотографии

Сегодня в сети была опубликована фотография смартфона OnePlus 8 Pro, который должны анонсировать уже 14 апреля. На безрамочном дисплее с селфи-камерой в левом верхнем углу показан перечень характеристик устройства. Итак, новинка оснащена 6,78-дюймовым Fluid AMOLED экраном с частой обновления 120 Гц, однокристальной системой Snapdragon 865, 12 ГБ оперативной памяти, 256 ГБ встроенной памяти, основной квадрокамерой на 48, 48, 8 и 5 Мп, быстрой проводной и беспроводной зарядками WARP Charge 30, а также модулем бесконтактных платежей NFС.