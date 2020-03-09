Смартфон OnePlus 8 будет подключен к сети Verizon

Выпуск смартфона намечен на апрель этого года, включая три модели OnePlus 8. Разработчики компании объявили, что смартфоны будут подключены к американской интернет сети Verizon.

Последняя версия 4.3.3 OnePlus Launcher включает в себя ряд эстетических и технологических изменений. Смартфон позволит скрывать ярлыки значков на главном экране. OnePlus 8 будет поддерживать полосы ниже 6 ГГц, а также и более быстрые сети mmWave. В программном коде операционной системы есть папка Verizon, в которой содержится информация о поддержки сети Verizon.

Будет ли все серия OnePlus 8 поддерживаться новой сетью Verizon бы узнаем после официального старта смартфона.