Смартфон OnePlus 8 засветился в базе данных Geekbench

В базе данных популярного бенчмарка Geekbench обнаружились данные о смартфоне OnePlus 8, который должны представить совсем скоро. Новинка получила кодовое обозначение IN2011. Тестируемый образец был оснащен восьмиядерной однокристальной системой Qualcomm с базовой тактовой частотой 1,8 ГГц, 12 ГБ оперативной памяти, а также операционной системой Android 10. В одноядерном режиме гаджет набрал 913 баллов, а в многоядерном 3061 баллов. Новинка будет поддерживать работу в мобильных сетях пятого поколения. Обойдется данное устройство покупателям примерно в $400.