Смартфон OnePlus Ace 2 бьет рекорды продаж

Компания OnePlus похвасталась успехами смартфона OnePlus Ace 2, который появился в продаже пару дней назад. Утверждается, что за первые 37 минут продаж на платформах Tmall и JD.com новинка разошлась в таком количестве экземпляров, в каком ни один Android-смартфон, вышедший в прошлом году, не был распродан за целый день продаж.

В чем секрет такого успеха? Возможно, в почти флагманских характеристиках за скромную цену от 410 долларов. Судите сами, OnePlus Ace 2 оснастили корпусом толщиной 8,7 мм, массой 204 грамма, трехступенчатым механическим переключателем режимов, производительной платформой Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1, 6,74-дюймовым OLED-дисплеем с разрешением 2772:1240 пикселей, частотой обновления 45, 60, 90 или 120 Гц, частотой дискретизации касания 1000 Гц, 10-битной глубиной цвета и ШИМ с частотой 2160 Гц, батареей на 5000 мАч, поддержкой 100-Вт зарядки, тройной тыльной камерой с модулями разрешением 50 Мп (сенсор Sony IMX890 и оптическая стабилизация изображения), 8 Мп и 2 Мп, селфи-камерой на 16 Мп, ИК-передатчиком и предустановленной оболочкой ColorOS 13 на основе Android 13.