Смартфон OnePlus Ace 2 появился в продаже

Компания OnePlus дала старт розничным продажам недавно представленного смартфона OnePlus Ace 2. За так называемый субфлагман в Китае просят 410, 455 и 515 долларов в конфигурациях с 12/256, 16/256 и 12/512 ГБ оперативной (LPDDR5X) и флеш-памяти (UFS 3.1) соответственно.

Напомним, что новинку оснастили трехступенчатым механическим переключателем режимов, прошлогодним флагманским процессором Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1, 6,74-дюймовым OLED-экраном с разрешением 2772:1240 пикселей, кадровой частотой 45, 60, 90 или 120 Гц, частотой дискретизации касания 1000 Гц, 10-битной глубиной цвета и ШИМ с частотой 2160 Гц, аккумулятором ёмкостью 5000 мАч, поддержкой проводной зарядки мощностью 100 Вт, тройной основной камерой с модулями разрешением 50 Мп (датчик Sony IMX890 и оптическая стабилизация изображения), 8 Мп и 2 Мп, фронтальной камерой на 16 Мп, ИК-передатчиком и оболочкой ColorOS 13 на базе ОС Android 13 «из коробки».
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