Смартфон OnePlus Ace 5 оценили в 315 долларов

Компания OnePlus представила смартфон Ace 5, который основан на прошлогоднем флагманском процессоре Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3. Новинка также получила 6,78-дюймовый OLED-дисплей с разрешением 2780:1264 пикселя, динамической частотой обновления от 1 до 120 Гц, пиковой яркостью 1600 нит и частотой регулировки ШИМ 2160 Гц, оперативную память LPDDR5X, встроенную память UFS4.0, фронтальную камеру на 16 Мп, тройную основную камерой с модулями разрешением 50 Мп (есть оптическая стабилизация), 8 Мп (ультраширик) и 2 Мп, аккумулятор ёмкостью 6400 мАч, поддержку 80-Вт проводной зарядки, стереодинамики, фирменный переключатель на боковой грани, защиту от воды и пыли в соответствии со степенью IP68 и металлическую раму корпуса. Смартфон оценен на китайском рынке в 315, 340, 385, 410 и 480 долларов за версии с 12/256, 16/256, 12/512, 16/512 и 16 ГБ/1 ТБ ОЗУ и флеш-памяти соответственно.

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