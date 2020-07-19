Смартфон OnePlus Nord получит 90-Гц дисплей Fluid AMOLED

В сети обнаружились новые подробности о смартфоне OnePlus Nord, который будет представлен уже 21 июля. Итак, устройство будет оснащено 6,44-дюймовым Fluid AMOLED-дисплеем с частотой обновления 90 Гц, частотой отклика сенсорного слоя 180 Гц, подэкранным дактилоскопом и разрешением 2400:1080 пикселей. Предыдущие слухи прочили смартфону 12 ГБ оперативной памяти (скорее всего, будет и более доступная версия на 8 ГБ ОЗУ), восьмиядерную платформу Snapdragon 765G, аккумулятор на 4115 мАч, операционную систему Android 10, сдвоенную фронтальную камеру на 32 Мп и 8 Мп, а также квадрокамеру с главным датчиком Sony IMX586 разрешением 48 Мп.

Комментарии и отзывы OnePlus Nord
Обзоры:
Обзор Samsung Galaxy Z Flip. Самая желанная раскладушкаОбзор Samsung Galaxy Z Flip. Самая желанная раскладушка
Обзор INOI 244Z. Классический защищенный телефон с двумя SIMОбзор INOI 244Z. Классический защищенный телефон с двумя SIM
Лучший смартфон Huawei в 2020 году. HUAWEI P30 8/128GBЛучший смартфон Huawei в 2020 году. HUAWEI P30 8/128GB
Новости:
Бюджетный смартфон Samsung Galaxy A11 вышел в России

Компания Samsung выпустила в России смартфон Galaxy A11, который был представлен еще в марте этого года. ...
Смартфон Poco M2 Pro выпустили в Китае

Компания Xiaomi дала старт китайским продажам смартфона Poco M2 Pro, который был представлен на прошлой н...
Компания VIVO выпустит смартфон iQOO Z1x с 8 ГБ оперативной памяти

Компания VIVO в скором времени выпустит смартфон iQOO Z1x. VIVO позиционирует его как игровой смартфон ср...
Обзор Ghost of Tsushima. Самурай с душой ассасинаОбзор Ghost of Tsushima. Самурай с душой ассасина
Массажное кресло для дома. GESS BonnМассажное кресло для дома. GESS Bonn
Обзор SVEN AP-G555MV. Игровые наушники с микрофономОбзор SVEN AP-G555MV. Игровые наушники с микрофоном
Обзор Pantum P2207. Компактный принтер с низкой ценой печати Обзор Pantum P2207. Компактный принтер с низкой ценой печати
Выбираем вертикальный пылесос. Samsung VS15T7031R4Выбираем вертикальный пылесос. Samsung VS15T7031R4
Ноутбук Dell G5 SE получит поддержку тех...
Ноутбук Dell G5 SE получит поддержку техКомпания AMD разработала новую технологию под названием AMD SmartShift, которая была анонсирована еще на ...
Башенный кулер Deepcool GAMMAXX 400 Pro ...
Башенный кулер Deepcool GAMMAXX 400 Pro Deepcool GAMMAXX 400 Pro Tower это тот же башенный кулер GAMMAXX 400 EX, но Pro Tower получил более плотн...
Видеоигра от первого лица Deep Rock Gala...
Видеоигра от первого лица Deep Rock GalaРазработчики из Ghost Ship создали уникальный проект Deep Rock Galactic. Игра вышла в фэнтезийном стиле и...
Xiaomi Mi 9T и Redmi K20 получили стабил...
Xiaomi Mi 9T и Redmi K20 получили стабилВладельцы смартфонов Xiaomi Mi 9T и Redmi K20 начали получать глобальную стабильную версию оболочки MIUI ...
ASRock представила недорогую плату чипсе...
ASRock представила недорогую плату чипсеASRock Z490 Phantom Gaming 4SR представлена в ATX форм-факторе, имеет обычный дизайн без всяких наворотов...
Транспорт будущего: все об особенностях ...
Транспорт будущего: все об особенностях Несмотря на то, что гироскутеры появились в продаже достаточно давно, многие потенциальные п...
Представлена материнская плата линейки P...
Представлена материнская плата линейки PМатеринская плата ASUS Prime Z490M-Plus представлена в Micro-ATX исполнении. Стандартные функции и возмож...
Бета-версия игры Mortal Shell доступна в...
Бета-версия игры Mortal Shell доступна вБета-версия игры Mortal Shell доступна в магазине Epic Games, любой пользователь может скачать ее со стра...
Google рассекретил дизайн смартфона Pixe...
Google рассекретил дизайн смартфона PixeКомпания Google случайно опубликовала страничку еще не представленного официально смартфона Pixel 4A в он...
MSI выпустила настольные компьютеры Code...
MSI выпустила настольные компьютеры CodeНастольные компьютеры компании MSI будут оснащаться процессором 10-го поколения и графикой от NVIDIA. MSI...
Представлен мини-ПК Lenovo ThinkCentre M...
Представлен мини-ПК Lenovo ThinkCentre MКомпания Lenovo представила мини-ПК ThinkCentre M75n, который ориентирован на работу в сфере интернета ве...
Процессор Samsung Exynos 880 будет испол...
Процессор Samsung Exynos 880 будет исполКомпания Samsung официально представила мобильный процессор Exynos 880, который станет самым доступным те...
Обзор JBL Quantum 200. Универсальные игровые наушникиОбзор JBL Quantum 200. Универсальные игровые наушники
Обзор GIGABYTE B550I AORUS PRO AX. Лучшая плата для HTPC системы или компактного игрового ПК Обзор GIGABYTE B550I AORUS PRO AX. Лучшая плата для HTPC системы или компактного игрового ПК
Обзор JGMaker Magic. 3D-принтер для домашнего использованияОбзор JGMaker Magic. 3D-принтер для домашнего использования
Обзор Corsair Virtuoso RGB Wireless White. Беспроводные игровые наушникиОбзор Corsair Virtuoso RGB Wireless White. Беспроводные игровые наушники
Обзор Palit GeForce RTX 2060 Super JetStream (PA-RTX2060 SUPER JS 8G). Тест видеокарты в Full HD и 4КОбзор Palit GeForce RTX 2060 Super JetStream (PA-RTX2060 SUPER JS 8G). Тест видеокарты в Full HD и 4К
МегаОбзорМегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
MegaObzor в социальных сетях:
Яндекс.Метрика
2006-2020 © MegaObzor