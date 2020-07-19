Смартфон OnePlus Nord получит 90-Гц дисплей Fluid AMOLED

В сети обнаружились новые подробности о смартфоне OnePlus Nord, который будет представлен уже 21 июля. Итак, устройство будет оснащено 6,44-дюймовым Fluid AMOLED-дисплеем с частотой обновления 90 Гц, частотой отклика сенсорного слоя 180 Гц, подэкранным дактилоскопом и разрешением 2400:1080 пикселей. Предыдущие слухи прочили смартфону 12 ГБ оперативной памяти (скорее всего, будет и более доступная версия на 8 ГБ ОЗУ), восьмиядерную платформу Snapdragon 765G, аккумулятор на 4115 мАч, операционную систему Android 10, сдвоенную фронтальную камеру на 32 Мп и 8 Мп, а также квадрокамеру с главным датчиком Sony IMX586 разрешением 48 Мп.