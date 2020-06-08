Смартфон OnePlus Z будет стоить всего 330 долларов?

Индийские источники поделились новой порцией подробностей о смартфоне OnePlus Z, выход которого ожидается в ближайшее время. Итак, аппарат должен получить восьмиядерный процессор Snapdragon 765, 6,55-дюймовый Super AMOLED-дисплей с разрешением Full HD+ и частотой обновления 90 Гц, 6 ГБ оперативной и 128 ГБ флэш-памяти, батарею ёмкостью 4300 мАч, быструю зарядку мощностью 30 Вт, фронтальную камеру разрешением 16 Мп и тыльную тройную камеру с модулями на 64, 16 и 2 Мп. Самое интересное, что устройству приписывают цену в 330 долларов, что намного оптимистичнее предыдущих слухов. Если OnePlus Z и правда получит такой ценник, то его ждет судьба настоящего бестселлера.