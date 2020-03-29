Смартфон OnePlus Z станет упрощенной версией OnePlus 8

Сетевые источники сообщили о том, что компания OnePlus выпустит в этом году не только смартфоны OnePlus 8 и OnePlus 8 Pro, но и более бюджетную модель OnePlus Z. Отмечается, что перед нами идейный наследник вышедшего пять лет назад OnePlus X. Смартфону прочат 6,4-дюймовый AMOLED-дисплей, однокристальную систему MediaTek Dimensity 1000, тройную тыльную камеру с модулями разрешением 48 Мп, 16 Мп и 12 Мп, аккумулятор ёмкостью 4000 мАч и две версии памяти – с 8 ГБ оперативной и 128 ГБ флеш-памяти и 8/256 ГБ памяти. Ориентировочная цена OnePlus Z пока не раскрывается.