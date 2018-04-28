Смартфон Oppo A3 получил безрамочный экран с вырезом

Компания Oppo представила смартфон среднего уровня Oppo A3, главной особенностью которого стал безрамочный дизайн с "бровью" в духе iPhone X. Новинка получила 6,23-дюймовый экран с разрешением Full HD+ (2280:1080 пикселей) с соотношением сторон 19:9, 16 Мп тыльной камерой, 8 Мп селфи камерой с поддержкой разблокировки по лицу пользователя, восьмиядерный процессор MediaTek Helio P60, 4 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной расширяемой памяти, а также аккумулятор на 3400 мАч. В качестве операционной системы здесь используется Android 8.1 Oreo с оболочкой ColorOS 5.0. Ориентировочная цена Oppo A3 составляет 330 долларов.