Смартфон Oppo A95 показали на рендерах

Профильное издание 91mobiles поделилось изображениями смартфона Oppo A95, который еще не был представлен официально. По предварительным данным, аппарат оснастят четырьмя расцветками корпуса, врезанной селфи-камерой, 6,43-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением Full HD+ и кадровой частотой 90 Гц, тройной основной камерой главным датчиком изображения разрешением 48 Мп, аккумулятором ёмкостью 5000 мАч, поддержкой быстрой проводной зарядки мощностью 33 Вт, неназванной однокристальной системой Snapdragon с графикой Andreno 610, 8 ГБ оперативной памяти, 128 ГБ флеш-памяти и 3,5-мм разъемом под наушники.