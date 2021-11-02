Смартфон Oppo A95 показали на рендерах

Профильное издание 91mobiles поделилось изображениями смартфона Oppo A95, который еще не был представлен официально. По предварительным данным, аппарат оснастят четырьмя расцветками корпуса, врезанной селфи-камерой, 6,43-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением Full HD+ и кадровой частотой 90 Гц, тройной основной камерой главным датчиком изображения разрешением 48 Мп, аккумулятором ёмкостью 5000 мАч, поддержкой быстрой проводной зарядки мощностью 33 Вт, неназванной однокристальной системой Snapdragon с графикой Andreno 610, 8 ГБ оперативной памяти, 128 ГБ флеш-памяти и 3,5-мм разъемом под наушники.

Комментарии и отзывы Oppo A95
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