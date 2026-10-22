Huawei планирует выпустить смартфон Pura 90 Plus

Huawei уже использовала фильтры RYYB в своих флагманских смартфонах — в отличие от традиционных RGB-фильтров, такая схема позволяет сенсору улавливать больше света, что особенно полезно при съёмке в условиях недостаточного освещения. Но сенсор на 1 дюйм, да ещё и с переменной диафрагмой, встречается очень редко. При этом другие характеристики смартфона не раскрываются. Базовая модель, представленная в этом году, оснащена процессором Kirin 9010S и треугольным блоком камер. В его состав входят основная камера на 50 Мп, перископический телеобъектив на 50 Мп с оптическим увеличением 3,7x и сверхширокоугольный модуль на 12,5 Мп. При этом базовый Pura 90 выделяется аккумулятором ёмкостью 6500 мАч и более тонким корпусом по сравнению с версиями Pro и Pro Max.