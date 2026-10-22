Huawei планирует выпустить смартфон Pura 90 Plus

Компания Huawei представила серию смартфонов Pura 90 всего несколько месяцев назад, но в сети уже появились сведения о возможном расширении линейки. По данным Digital Chat Station, новое устройство носит внутреннее кодовое название Lucia и может выйти на рынок под названием Huawei Pura 90 Plus. Смартфону приписывают 6,8-дюймовый дисплей с разрешением 1,5K и треугольный блок из трёх камер в верхнем левом углу тыльной панели. Особое внимание привлекает основная камера. По предварительным данным, она получит 50-мегапиксельный сенсор формата 1 дюйм с фильтром RYYB и переменной диафрагмой. Инсайдер утверждает, что в 2026 году это будет единственная камера с подобным сочетанием характеристик.

Huawei уже использовала фильтры RYYB в своих флагманских смартфонах — в отличие от традиционных RGB-фильтров, такая схема позволяет сенсору улавливать больше света, что особенно полезно при съёмке в условиях недостаточного освещения. Но сенсор на 1 дюйм, да ещё и с переменной диафрагмой, встречается очень редко. При этом другие характеристики смартфона не раскрываются. Базовая модель, представленная в этом году, оснащена процессором Kirin 9010S и треугольным блоком камер. В его состав входят основная камера на 50 Мп, перископический телеобъектив на 50 Мп с оптическим увеличением 3,7x и сверхширокоугольный модуль на 12,5 Мп. При этом базовый Pura 90 выделяется аккумулятором ёмкостью 6500 мАч и более тонким корпусом по сравнению с версиями Pro и Pro Max.
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