Oppo выпустила смартфон F35 Pro с неплохими камерами

Компания Oppo, как и ожидалось, представила серию смартфонов F35 — самой интересной новинкой можно смело назвать модель F35 Pro. Смартфон Oppo F35 Pro оснащён 6,78-дюймовым OLED-дисплеем с разрешением 1272х2772 пикселя и частотой обновления до 144 Гц. Экран отображает 10-битные цвета и полностью охватывает цветовое пространство DCI-P3, максимальная яркость в режиме HBM достигает 1800 нит, а для защиты используется стекло AGC DT-Star D+. Ещё смартфон получил аккумулятор ёмкостью 8000 мАч — на 1000 мАч больше, чем у устройств серии F33. Поддерживается проводная зарядка SuperVOOC мощностью 80 Вт, а также стандарты USB PPS на 55 Вт и UFCS на 44 Вт.

За производительность отвечает процессор MediaTek Dimensity 7360 MAX, который представляет собой вариант Dimensity 7300, изготовленный по 4-нм техпроцессу TSMC N4. Также Oppo F35 Pro доступен с 6 или 8 ГБ оперативной памяти LPDDR5X и накопителем на 128 или 256 ГБ, причём используется более быстрая флеш-память UFS 3.1, тогда как F33 Pro оснащался UFS 2.2. Главным нововведением в камерах стала сверхширокоугольная камера на 8 Мп с объективом f/2.2 и углом обзора 116°. Основная камера по-прежнему имеет разрешение 50 Мп, оптическую стабилизацию и объектив с диафрагмой f/1.8. Фронтальная камера тоже получила заметное обновление — теперь это 50-мегапиксельный сенсор с широкоугольным объективом 100° и диафрагмой f/2.0, а также автофокусом. Довольно неплохой набор характеристик для недорогого устройства.
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