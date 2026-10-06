Oppo выпустила смартфон F35 Pro с неплохими камерами

За производительность отвечает процессор MediaTek Dimensity 7360 MAX, который представляет собой вариант Dimensity 7300, изготовленный по 4-нм техпроцессу TSMC N4. Также Oppo F35 Pro доступен с 6 или 8 ГБ оперативной памяти LPDDR5X и накопителем на 128 или 256 ГБ, причём используется более быстрая флеш-память UFS 3.1, тогда как F33 Pro оснащался UFS 2.2. Главным нововведением в камерах стала сверхширокоугольная камера на 8 Мп с объективом f/2.2 и углом обзора 116°. Основная камера по-прежнему имеет разрешение 50 Мп, оптическую стабилизацию и объектив с диафрагмой f/1.8. Фронтальная камера тоже получила заметное обновление — теперь это 50-мегапиксельный сенсор с широкоугольным объективом 100° и диафрагмой f/2.0, а также автофокусом. Довольно неплохой набор характеристик для недорогого устройства.