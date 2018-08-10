Смартфон Oppo Find X Lamborghini Edition распродали за 4 секунды

Компания Oppo похвасталась тем, что первая партия смартфона Oppo Find X Lamborghini Edition раскуплена за 4 секунды. Разумеется, объем партии, китайский производитель не раскрыл. Напомним, что Oppo Find X Lamborghini Edition отличается 512 ГБ флэш-памяти и 50-ваттной зарядкой, способной зарядить аккумулятор на 3400 мАч всего за 35 минут.

Главной особенностью Oppo Find X стал выдвигающийся верхний модуль с камерами. Речь идет о фронтальной камере на 25 Мп и основной камере с датчиками на 16 и 20 Мп. Также аппарат оснастили 6,4-дюймовым OLED дисплеем с разрешением Full HD+, занимающим 92,25% площади фронтальной поверхности, топовой платформой Snapdragon 845, 8 ГБ оперативной и 256 ГБ флэш-памяти, аккумулятором на 3730 мАч с быстрой зарядкой VOOC, а также операционной системой Android 8.1 с оболочкой Color OS. Сканера отпечатков пальцев в смартфоне не предусмотрено, но есть система распознавания лица.