Смартфон Oppo Realme 1 с 6 ГБ ОЗУ оценен в $200

Компания Oppo представила в Индии смартфон Realme 1, который ориентирован на молодежь. Новинка получила 6-дюймовый дисплей с разрешением Full HD+, процессор MediaTek Helio P60, 3 или 6 ГБ оперативной и 32 или 128 или ГБ флэш-памяти, 13 Мп основную и 8 Мп фронтальную камеры, аккумулятор на 3410 м·ч, поддержку распознавания лица с функциями ИИ у камеры, слотами для двух SIM-карт и карты памяти, а также предустановленную ОС Android 8.1 с фирменной оболочкой. Размеры устройства равны 156,5:75,2:7,8 мм, а масса – 155 г. Цена смартфона составит 135 или 205 долларов в зависимости от объема памяти.