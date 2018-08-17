Смартфон Oppo Realme 2 показался на рендере

Судя по всему, компания Oppo готовит к выходу смартфон Realme 2, слухи о котором ходили последние недели. Китайский производитель запустил сайт, посвященный сери Realme, а сетевые источники опубликовали изображение устройства и фото его упаковки. Что до технических характеристик, то здесь ожидается почти полное сходство с недавним Oppo F7.

Напомним, что Oppo F7 получил безрамочный дизайн с вырезом на передней панели, 6,23-дюймовый дисплей с разрешением Full HD+ (2280:1080 пикселей) и соотношением сторон 19:9, восьмиядерный процессор MediaTek Helio P60, 4 или 6 ГБ оперативной и 64 или 128 ГБ встроенной расширяемой памяти, 16 Мп основную камеру,25 Мп фронтальную камеру, сканер отпечатков пальцев на задней панели, аккумулятор на 3400 мАч и Android 8.1 Oreo с оболочкой ColorOS 5.0.