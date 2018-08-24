Смартфон Oppo Realme 2 получит аккумулятор на 4230 мАч

Сетевые источники раздобыли технические характеристики смартфона Realme 2, который еще не был представлен официально. Если эта информация верна, то перед нами переименованный Oppo A5, который был представлен в прошлом месяце. Итак, аппарат получит 6,2-дюймовый дисплей с разрешением 1520:720 пикселей, восьмиядерный процессор Snapdragon 450 с частотой 1,8 ГГц, 4 ГБ оперативной и 64 ГБ флеш-памяти, двойную основную камеру на 13 Мп и 2 Мп, фронтальную камеру на 8 Мп, сканер отпечатков пальцев с поддержкой распознавания пользователя по лицу и аккумулятор на 4230 мАч. Размеры смартфона равны 156,2:75,6:8,2 мм, а масса – 168 граммам. На выходе Oppo A5 стоил 225 долларов. Вряд ли цена Realme 2 будет сильно отличаться.