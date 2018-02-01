Смартфон Oukitel U18 получил двойную камеру

Стало известно, что на смартфон Oukitel U18 к концу месяца будет открыт пред-заказ. Новинка Oukitel U18 получила 5,85-дюймовый экран с разрешением 1512 * 720 пикселей. В основе устройства Oukitel U18 ляжет 8-ядерный процессор MediaTek MT6750T, 4 Гб системная память и 64 Гб встроенная. В наличии аппарата Oukitel U18 также имеется двойная тыловая камера, симметричный порт USB Type-C, два SIM-слота, модуль 4G LTE и сканер пальцевых отпечатков. Питание аккумулятора обеспечивает батарея емкостью на 4000 мА.ч. В качестве ОС выступит Android 7.0 Nougat. Приобрести смартфон Oukitel U18 можно будет в черном и золотом исполнениях по цене около 180 долларов.