Смартфон POCO F7 стал доступен на ОЗОН

POCO F7 официально поступил в продажу на маркетплейсе Ozon, предлагая передовые технические характеристики и дизайн, вдохновленный стилем Nothing. Корпус устройства выполнен с использованием алюминиевой рамы, а экран защищен стеклом Corning Gorilla Glass 7i. Смартфон обладает защитой от воды и пыли по стандарту IP68. 6,83-дюймовый AMOLED-дисплей имеет разрешение 2772 × 1280 пикселей и частоту обновления 120 Гц. Яркость экрана достигает 800 нит в обычном режиме и 3200 нит в пиковом. Плоский дисплей с тонкими рамками идеально подходит для игр.

Камера POCO F7 представлена аккуратным вертикальным блоком на задней панели, включающим основной сенсор Sony IMX882 на 50 Мп (матрица 1/1,95”) и ультраширокоугольный объектив на 8 Мп. Поддерживается запись видео в формате 4K с частотой 60 кадров в секунду. Разрешение фронтальной камеры составляет 20 Мп. В основе смартфона лежит чип Snapdragon 8s Gen 4, что делает его первым устройством с этим процессором на глобальном рынке. По производительности он сопоставим со Snapdragon 8 Gen 3. Для эффективного охлаждения при высоких нагрузках POCO F7 оснащен системой 6K IceLoop, включающей массивную испарительную камеру площадью 6000 мм², самую большую в истории POCO.

Смартфон доступен в двух конфигурациях памяти: 12 + 256 ГБ и 12 + 512 ГБ. Аккумулятор емкостью 6500 мА*ч поддерживает быструю зарядку мощностью 90 Вт и реверсивную зарядку на 22,5 Вт. Батарея рассчитана на 1600 циклов зарядки с сохранением более 80% емкости. Беспроводная зарядка не предусмотрена. Работает смартфон под управлением Android 15 с фирменной оболочкой HyperOS 2.

POCO F7, Глобальная версия, 12GB+256GB/12GB+512GB, Black/White/Silver
Стоимость: 27 965 ₽ (12+256GB); 30 515 ₽ (12+512GB)
POCO F7 характеристики и цены
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