Смартфон POCO F7 стал доступен на ОЗОН

Камера POCO F7 представлена аккуратным вертикальным блоком на задней панели, включающим основной сенсор Sony IMX882 на 50 Мп (матрица 1/1,95”) и ультраширокоугольный объектив на 8 Мп. Поддерживается запись видео в формате 4K с частотой 60 кадров в секунду. Разрешение фронтальной камеры составляет 20 Мп. В основе смартфона лежит чип Snapdragon 8s Gen 4, что делает его первым устройством с этим процессором на глобальном рынке. По производительности он сопоставим со Snapdragon 8 Gen 3. Для эффективного охлаждения при высоких нагрузках POCO F7 оснащен системой 6K IceLoop, включающей массивную испарительную камеру площадью 6000 мм², самую большую в истории POCO.
Смартфон доступен в двух конфигурациях памяти: 12 + 256 ГБ и 12 + 512 ГБ. Аккумулятор емкостью 6500 мА*ч поддерживает быструю зарядку мощностью 90 Вт и реверсивную зарядку на 22,5 Вт. Батарея рассчитана на 1600 циклов зарядки с сохранением более 80% емкости. Беспроводная зарядка не предусмотрена. Работает смартфон под управлением Android 15 с фирменной оболочкой HyperOS 2.