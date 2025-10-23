Смартфон POCO F8 Ultra засветился в сети

В базе данных регулятора NBTC обнаружено упоминание смартфона POCO F8 Ultra, который, как предполагается, является глобальной версией представленного сегодня в Китае флагмана Redmi K90 Pro Max. Если это правда, то новинку оснастят флагманским процессором Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5, 6,9-дюймовым OLED-дисплеем с разрешением 2608:1200 пикселей, кадровой частотой 120 Гц и пиковой яркостью 3500 кд/м², оперативной памятью LPDDR5X, флеш-памятью UFS 4.1, тройной основной камерой на 50 Мп (сенсор Light Fusion 950 и оптическая стабилизация), 50 Мп (сверхширик) и 50 Мп (перископ с 5-кратным оптическим приближением), звуковой системой двумя линейными динамиками и сабвуфером, АКБ ёмкостью 7560 мАч, поддержкой проводной, беспроводной и обратной зарядок мощностью 100 Вт, 50 Вт и 22,5 Вт, стеклянной задней панелью и металлической рамкой, защитой от воды и пыли (IP68) и ультразвуковым сканером отпечатков пальцев.