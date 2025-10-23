Смартфон POCO F8 Ultra засветился в сети

В базе данных регулятора NBTC обнаружено упоминание смартфона POCO F8 Ultra, который, как предполагается, является глобальной версией представленного сегодня в Китае флагмана Redmi K90 Pro Max. Если это правда, то новинку оснастят флагманским процессором Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5, 6,9-дюймовым OLED-дисплеем с разрешением 2608:1200 пикселей, кадровой частотой 120 Гц и пиковой яркостью 3500 кд/м², оперативной памятью LPDDR5X, флеш-памятью UFS 4.1, тройной основной камерой на 50 Мп (сенсор Light Fusion 950 и оптическая стабилизация), 50 Мп (сверхширик) и 50 Мп (перископ с 5-кратным оптическим приближением), звуковой системой двумя линейными динамиками и сабвуфером, АКБ ёмкостью 7560 мАч, поддержкой проводной, беспроводной и обратной зарядок мощностью 100 Вт, 50 Вт и 22,5 Вт, стеклянной задней панелью и металлической рамкой, защитой от воды и пыли (IP68) и ультразвуковым сканером отпечатков пальцев.

Флагман Xiaomi 15T Pro вышел в России…
Компания diHouse, являющаяся официальным дистрибьютором продукции Xiaomi, объявила о старте российских пр…
Xiaomi продала 1 миллион флагманов всего за пять дней…
Новая серия смартфонов Xiaomi 17, представленная в Китае в конце прошлого месяца, всего за неделю после р…
Google Pixel 10 Pro XL показали в двух расцветках …
Профильное издание WinFuture опубликовало рендеры флагманского смартфона Google Pixel 10 Pro XL, который …
Представлен раскладной телефон HMD 2660 Flip…
Компания HMD объявила о выпуске бюджетного раскладного телефона HMD 2660 Flip, который может похвастаться…
Xiaomi 17 Pro Max возглавил рейтинг AnTuTu…
Команда бенчмарка AnTuTu опубликовала рейтинг самых производительных флагманских смартфонов, работающих п…
OnePlus 15 показали живых фото …
Авторитетный инсайдер Digital Chat Station опубликовал живые фото флагманского смартфона OnePlus 15, кото…
У пользователя загорелся Google Pixel 6A…
Очередной пользователь сообщил о возгорании Pixel 6A, и, как отмечает издание Android Authority, на этот …
Официально: Meizu 22 готов к выходу …
Компания Meizu объявила, что презентация компактного флагманского смартфона Meizu 22 состоится 15 сентябр…
Скорость превыше всего. Обзор камер HONOR Magic7 ProСкорость превыше всего. Обзор камер HONOR Magic7 Pro
Обзор HUAWEI Mate X6: складной смартфон с парой особенностейОбзор HUAWEI Mate X6: складной смартфон с парой особенностей
Обзор и тесты Tecno Camon 30S. Выбираем смартфон от 20 тысяч рублейОбзор и тесты Tecno Camon 30S. Выбираем смартфон от 20 тысяч рублей
Tecno Spark 40 обзор и тесты доступного смартфонаTecno Spark 40 обзор и тесты доступного смартфона
TECNO POVA 7 Neo обзор и тесты. Доступный и мощный молодежный смартфонTECNO POVA 7 Neo обзор и тесты. Доступный и мощный молодежный смартфон
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
2006-2025
© MegaObzor