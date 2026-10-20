Смартфон POCO X8s оценили в 315 долларов

Компания Xiaomi пополнила ассортимент смартфонов моделью POCO X8s, которая базируется на 4-нанометровой однокристальной системе Qualcomm Snapdragon 7 Gen 4 с тактовой частотой до 2,8 ГГц и графическим ускорителем Adreno 722. Новинку также оснастили 8 или 12 ГБ оперативной и 256 или 512 ГБ встроенной памяти, 6,35-дюймовым OLED-дисплеем, основной камерой с главным модулем на базе 50-Мп сенсора, селфи-камерой разрешением 8 Мп, батареей ёмкостью 6330 мАч, поддержкой 100-Вт быстрой проводной зарядки, а также защитой от воды и пыли в соответствии со степенью IP68. Пока новинка доступна для заказа только на вьетнамском сайте Xiaomi по цене в 315 и 390 долларов соответственно.