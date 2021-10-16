Смартфон PinePhone Pro на базе Linux

Компания PIine64 представила смартфон PinePhone Pro в качестве своего флагманского смартфона на базе Linux и обновления оригинального Pinephone. Это довольно большой скачок в характеристиках с большим объемом оперативной памяти, большим объемом памяти, лучшими камерами, более красивым дисплеем и шестиядерным процессором Rockchip RK399S с тактовой частотой 1,5 ГГц. Однако с улучшенными внутренними компонентами цена будет выше, PinePhone Pro обойдется в 399 долларов.

PinePhone Pro по-прежнему остается смартфоном, ориентированным на энтузиастов Linux, но его гораздо удобнее использовать в качестве обычного телефона. Одно из самых значительных улучшений отчасти связано с набором микросхем RK3399S, специально разработанным для PinePhone Pro. Он может позволить телефону принимать звонки и SMS-сообщения в приостановленном состоянии, что продлевает срок службы батареи. Аппаратные переключатели для камер, микрофона, Wi-Fi и Bluetooth, разъема для наушников и модема LTE доступны под задней крышкой, как и на оригинальном PinePhone.

Другие спецификации включают в себя 4 ГБ оперативной памяти LPDDR4, 128 ГБ встроенной флеш-памяти eMMC, датчик основной камеры на 13 МП и фронтальную камеру на 5 МП. Он оснащен 6-дюймовым дисплеем IPS Gorilla Glass 4 с разрешением 1440 × 720 пикселей, аккумулятором емкостью 3000 мАч и поддержкой зарядки PD мощностью 15 Вт.