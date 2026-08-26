Sony представила недорогой смартфон Xperia 10 VII

Компания Sony официально представила свой новый смартфон среднего класса под названием Xperia 10 VIII, однако обновление получилось одним из самых незначительных за последнее время. По сравнению с прошлогодним Xperia 10 VII практически ничего не изменилось, зато цена выросла до 599 евро. Xperia 10 VIII получил тот же 6,1-дюймовый LTPS OLED-дисплей, что и предшественник. Панель имеет разрешение Full HD+ и поддерживает частоту обновления 120 Гц. Sony заявляет об увеличении яркости на 50%, однако точное значение максимальной яркости компания не раскрыла. При этом в верхней и нижней рамках расположены знакомые фронтальные стереодинамики, мощность которых на бумаге выросла на 30%.

В основе смартфона по-прежнему лежит уже устаревающий процессор Snapdragon 6 Gen 3, работающий в связке с 8 ГБ оперативной памяти и накопителем на 128 ГБ. К счастью, слот для SIM-карты сохранил поддержку microSD, поэтому Xperia 10 VIII остаётся одним из немногих современных смартфонов с возможностью расширения памяти. На месте остался и 3,5-мм разъём для наушников, так что переходник не понадобится. Основная камера на задней панели также не изменилась. Она получила основной сенсор размером 1/1,56 дюйма на 50 Мп и сверхширокоугольный модуль на 12 Мп. Аккумулятор по-прежнему имеет ёмкость 5000 мАч и поддерживает зарядку мощностью 30 Вт, также смартфон работает под управлением операционной системы Android 16 с фирменной оболочкой Sony, максимально близкой к чистой версии системы.