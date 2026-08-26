Sony представила недорогой смартфон Xperia 10 VII

Компания Sony официально представила свой новый смартфон среднего класса под названием Xperia 10 VIII, однако обновление получилось одним из самых незначительных за последнее время. По сравнению с прошлогодним Xperia 10 VII практически ничего не изменилось, зато цена выросла до 599 евро. Xperia 10 VIII получил тот же 6,1-дюймовый LTPS OLED-дисплей, что и предшественник. Панель имеет разрешение Full HD+ и поддерживает частоту обновления 120 Гц. Sony заявляет об увеличении яркости на 50%, однако точное значение максимальной яркости компания не раскрыла. При этом в верхней и нижней рамках расположены знакомые фронтальные стереодинамики, мощность которых на бумаге выросла на 30%.

В основе смартфона по-прежнему лежит уже устаревающий процессор Snapdragon 6 Gen 3, работающий в связке с 8 ГБ оперативной памяти и накопителем на 128 ГБ. К счастью, слот для SIM-карты сохранил поддержку microSD, поэтому Xperia 10 VIII остаётся одним из немногих современных смартфонов с возможностью расширения памяти. На месте остался и 3,5-мм разъём для наушников, так что переходник не понадобится. Основная камера на задней панели также не изменилась. Она получила основной сенсор размером 1/1,56 дюйма на 50 Мп и сверхширокоугольный модуль на 12 Мп. Аккумулятор по-прежнему имеет ёмкость 5000 мАч и поддерживает зарядку мощностью 30 Вт, также смартфон работает под управлением операционной системы Android 16 с фирменной оболочкой Sony, максимально близкой к чистой версии системы.
HONOR Magic 9 получит аккумулятор на 9000 мАч …
Авторитетный информатор SmartPikachu поделился подробностями о смартфонах серии HONOR Magic 9, которые ещ…
Смартфон REDMI 17C оценили в 120 долларов …
Компания Xiaomi пополнила ассортимент бюджетных смартфонов моделью Redmi 17C, которая базируется на 12-на…
POCO M8 Power 5G показали на фото …
Редактор профильного издания Gizmochina поделился живыми фото смартфона POCO M8 Power, который еще не был…
Складной iPhone выйдет лишь в одном цвете корпуса…
Apple, похоже, намерена действовать максимально осторожно со своим первым складным смартфоном iPhone Fold…
Переделкино впервые запустит фотогрезиденцию «Ближе, чем каж…
23 августа в Доме творчества Переделкино начнет работу первая резиденция для фотографов «Ближе, чем кажет…
Складной смартфон Vivo X Fold 6 показали на фото …
Авторитетный инсайдер Digital Chat Station опубликовал первые качественные фотографии складного смартфона…
Redmi Note 17 Pro показали на фото после анонса…
Сразу после презентации инсайдер Digital Chat Station опубликовал живые фото смартфона Redmi Note 17 Pro.…
Представлен смартфон OPPO Reno16 F 5G с АКБ 7000 мАч…
Компания OPPO пополнила ассортимент среднебюджетных смартфонов моделью Reno16 F 5G, которая базируется на…
Обзор и тесты TECNO POVA 7 Ultra. Лучший выбор смартфона летом 2026Обзор и тесты TECNO POVA 7 Ultra. Лучший выбор смартфона летом 2026
Обзор Infinix GT 50 Pro: игровой смартфон с AMOLED 144 Гц, триггерами и необычным комплектомОбзор Infinix GT 50 Pro: игровой смартфон с AMOLED 144 Гц, триггерами и необычным комплектом
Обзор realme C100i:ставка на батарею и практичностьОбзор realme C100i:ставка на батарею и практичность
Обзор realme C85. Защищенный смартфон с длительным временем работыОбзор realme C85. Защищенный смартфон с длительным временем работы
Обзор Huawei Pura 80: базовая модель на каждый деньОбзор Huawei Pura 80: базовая модель на каждый день
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
2006-2026
© MegaObzor