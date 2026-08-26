Sony представила недорогой смартфон Xperia 10 VII

В основе смартфона по-прежнему лежит уже устаревающий процессор Snapdragon 6 Gen 3, работающий в связке с 8 ГБ оперативной памяти и накопителем на 128 ГБ. К счастью, слот для SIM-карты сохранил поддержку microSD, поэтому Xperia 10 VIII остаётся одним из немногих современных смартфонов с возможностью расширения памяти. На месте остался и 3,5-мм разъём для наушников, так что переходник не понадобится. Основная камера на задней панели также не изменилась. Она получила основной сенсор размером 1/1,56 дюйма на 50 Мп и сверхширокоугольный модуль на 12 Мп. Аккумулятор по-прежнему имеет ёмкость 5000 мАч и поддерживает зарядку мощностью 30 Вт, также смартфон работает под управлением операционной системы Android 16 с фирменной оболочкой Sony, максимально близкой к чистой версии системы.