Samsung готовит складное устройство на 17 дюймов

В конце августа инсайдер из Китая сообщил, что одна из компаний разрабатывает складной планшет с диагональю 17 дюймов. По его словам, проект предусматривает несколько вариантов устройства, а также создание тестовых прототипов. При этом источник не уточнил, какой именно производитель занимается разработкой, а теперь тот же инсайдер опубликовал новое короткое сообщение, заявив, что «Samsung уже приступила к работе». Согласно первоначальной утечке, устройство сможет складываться до размеров 8-дюймового планшета, а в раскрытом состоянии диагональ его экрана составит 17 дюймов. Других подробностей пока нет — инсайдер утверждает, что ещё не может раскрыть дополнительную информацию.

Как именно будет реализована такая конструкция, пока неизвестно. Один из вариантов предполагает использование единого 17-дюймового дисплея, который складывается наружу, причём в закрытом состоянии активной останется только половина экрана. Другой вариант предусматривает большой внутренний дисплей диагональю 17 дюймов и дополнительный внешний экран на 8 дюймов — по аналогии с Galaxy Z Fold, только значительно крупнее. В первом случае основной дисплей будет постоянно оставаться открытым для внешних воздействий, а второй вариант наверняка сделает устройство ещё дороже. Возможно, Samsung таким образом хочет продемонстрировать, насколько далеко можно развить категорию складных устройств, ведь никто другой ранее ничего подобного не выпускал.
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