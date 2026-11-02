Samsung готовит складное устройство на 17 дюймов

Как именно будет реализована такая конструкция, пока неизвестно. Один из вариантов предполагает использование единого 17-дюймового дисплея, который складывается наружу, причём в закрытом состоянии активной останется только половина экрана. Другой вариант предусматривает большой внутренний дисплей диагональю 17 дюймов и дополнительный внешний экран на 8 дюймов — по аналогии с Galaxy Z Fold, только значительно крупнее. В первом случае основной дисплей будет постоянно оставаться открытым для внешних воздействий, а второй вариант наверняка сделает устройство ещё дороже. Возможно, Samsung таким образом хочет продемонстрировать, насколько далеко можно развить категорию складных устройств, ведь никто другой ранее ничего подобного не выпускал.