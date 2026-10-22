Samsung Galaxy A55 обновили до финальной версии Android 17

Компания Samsung выпустила финальную версию прошивку One UI 9 на базе операционной системы Android 17 для смартфона Galaxy A55 в Южной Корее. Предполагается, что в ближайшие недели апдейт получат и пользователи из других стран. Одной из особенностей оболочки One UI 9 считается функция My FanCam для автоматического отслеживания выбранного человека в записанном видео и удерживания его в центре кадра.

Напомним, что выпущенный больше двух лет назад Galaxy A55 характеризуется 6,6-дюймовым AMOLED-экраном с разрешением 2340:1080 пикселей, частотой обновления 120 Гц и яркостью 550 кд/м2, корпусом с металлической рамкой, защитой от воды и пыли (IP67), батареей ёмкостью 5000 мАч, поддержкой быстрой зарядки мощностью 25 Вт, фирменной платформой Exynos 1480, фронтальной камерой на 32 Мп и тройной основной камерой с модулями разрешением 50 Мп (датчик оптического формата 1/1,56” и OIS), 12 Мп (сверхширик) и 5 Мп (макро).