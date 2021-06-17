Смартфон Poco M3 Pro выходит в России

Бренд Poco выпустил в России смартфон Poco M3 Pro, рекомендованная цена которого составляет 18 и 20 тысяч рублей за версии с 4/64 ГБ и 6/128 ГБ памяти. При этом на Tmall AliExpress новинка доступна до 20 июня по сниженной цене с кодом и купонами за 13 тысяч рублей, а с 21 июня будет стоить – 12 тысяч рублей.

Напомним, что смартфон оснащается 6,5-дюймовым экраном с разрешением Full HD+ и частотой обновления 90 Гц, фронтальной камерой на 8 Мп, тройной тыльной камерой с разрешением 48 Мп, 2 Мп и 2 Мп, процессором MediaTek Dimensity 700, поддержкой мобильных сетей 5G, сканером отпечатков пальцев, адаптерами Wi-Fi 802.11ac и Bluetooth 5.1, разъемом USB Type-C, модулем NFC, 3,5-мм разъемом, аккумулятором ёмкостью 5000 мАч и поддержкой проводной зарядки мощностью 18 Вт.
Комментарии и отзывы Poco M3 Pro
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