Смартфон Pocophone F1 со специальной системой охлаждения

Дисплей современного формата 18:9 имеет размер 6 дюймов. В верхней части экрана разместят «козырек», как у iPhone X. Емкость батареи составляет 4000 мАч. Новый продукт Xiaomi получит наборы памяти 6 ГБ/64 ГБ. В гаджете установлен процессор Snadpragon 845, частота которого поднята до 2,8 ГГц. Рабочей средой для софта выступит свежая версия Android Oreo с графической надстройкой MIUI 10. Селфи-камера девайса снабжена инфракрасным модулем и используется для идентификации владельца по лицу. Основная камера Pocophone F1 состоит из двух оптических сенсоров с разрешением 20 МП.О стоимости смартфона пока неизвестно.