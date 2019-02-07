Смартфон ROKiT IO Pro 3D с поддержкой 3D-технологии

Американская телекоммуникационная компания ROKiT выпустила в Великобритании свой Android-смартфон с поддержкой 3D, ROKiT IO Pro 3D.

Это изящный телефон с двумя сим-картами использует запатентованную технологию 3D без очков, что позволяет пользователям наблюдать 3D изображения и видео, не надевая очки. Телефон также имеет доступ к приложению ROKFlix 3D, в котором будет размещен обширный каталог 3D-контента, охватывающий все, начиная от коротких серий и анимации и заканчивая полноценными художественными фильмами. Пока неизвестно, когда IO Pro 3D будет запущен в продажу, но стоимость его будет составлять 323 доллара.