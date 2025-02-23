Смартфон Realme 14 5G засветился в сети

В базе данных малазийского регулятора SIRIM обнаружились сведения о смартфоне Realme 14 5G, что может говорить о скором релизе устройства. Технические характеристики ведомство не раскрывает, но ранее сообщалось об однокристальной системе Qualcomm Snapdragon с максимальной частотой 2,3 ГГц, 50-Мп основной камере, батарее ёмкостью 6000 мАч и поддержке 40-Вт проводной быстрой зарядки.

Напомним, что модель предыдущего поколения Realme 13 5G оснащается 6,72-дюймовым экраном с разрешением Full HD+ частотой обновления 120 Гц, 6-нанометровой платформой MediaTek Dimensity 6300, сдвоенной тыльной камерой с модулями на 50 Мп и 2 Мп, селфи-камерой разрешением 16 Мп, защитой от пыли и влаги (IP64), АКБ ёмкостью 5000 мАч и поддержкой проводной зарядки мощностью 45 Вт.
Samsung прокачала свою программу трейд-ин…
Компания Samsung официально объявила об изменениях своей программе Galaxy Trade-In, которая теперь позвол…
Realme Neo7 мгновенно стал хитом продаж …
Компания Realme похвасталась успехами смартфона Realme Neo7, который появился в продаже сразу после презе…
Samsung Galaxy M16 5G засветился в бенчмарке …
В базе данных популярного бенчмарка Geekbench обнаружились результаты тестирования смартфона Samsung Gala…
Apple сняла с продажи iPhone 14…
Компания Apple традиционно снимает с продажи старые модели смартфонов перед выпуском новых — так произошл…
Redmi Turbo 4 засветился на рендере …
В сети появилось первое изображения и подробности о характеристиках смартфона Redmi Turbo 4, который еще …
В МТС стал доступен для предзаказа ударопрочный HONOR X9c…
С 28 января 2025 года МТС открыла предзаказ на смартфон HONOR X9c, позиционируемый как ударопрочное устро…
Смартфон OPPO A5 Pro получит защиту от воды…
Компания OPPO раскрыла подробности о смартфоне OPPO A5 Pro, который будет представлен в Китае 24 декабря.…
Samsung отчиталась об успехах за 2024 год…
Samsung завершила 2024 год с довольно приличными финансовыми результатами — выручка компании за период с …
Обзор кнопочного телефона Xenium X240Обзор кнопочного телефона Xenium X240
Кнопочный телефон с режимом PowerBank. Обзор Xenium X300Кнопочный телефон с режимом PowerBank. Обзор Xenium X300
Игровой смартфон с уникальным дизайном. Обзор Infinix GT 20 ProИгровой смартфон с уникальным дизайном. Обзор Infinix GT 20 Pro
Что выбрать realme 12+ или Redmi Note 13 Pro. Тесты камеры, автономности, быстродействияЧто выбрать realme 12+ или Redmi Note 13 Pro. Тесты камеры, автономности, быстродействия
Обзор и тесты смартфона TECNO Spark 20 Pro+Обзор и тесты смартфона TECNO Spark 20 Pro+
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
2006-2025
© MegaObzor