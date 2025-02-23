Смартфон Realme 14 5G засветился в сети

В базе данных малазийского регулятора SIRIM обнаружились сведения о смартфоне Realme 14 5G, что может говорить о скором релизе устройства. Технические характеристики ведомство не раскрывает, но ранее сообщалось об однокристальной системе Qualcomm Snapdragon с максимальной частотой 2,3 ГГц, 50-Мп основной камере, батарее ёмкостью 6000 мАч и поддержке 40-Вт проводной быстрой зарядки.

Напомним, что модель предыдущего поколения Realme 13 5G оснащается 6,72-дюймовым экраном с разрешением Full HD+ частотой обновления 120 Гц, 6-нанометровой платформой MediaTek Dimensity 6300, сдвоенной тыльной камерой с модулями на 50 Мп и 2 Мп, селфи-камерой разрешением 16 Мп, защитой от пыли и влаги (IP64), АКБ ёмкостью 5000 мАч и поддержкой проводной зарядки мощностью 45 Вт.