Смартфон Realme 14T 5G вышел в России

Компания Realme выпустила в российскую продажу смартфон Realme 14T 5G, который доступен в чёрной, зеленой и фиолетовой расцветках. Рекомендованная цена новинки составляет 20, 22 и 25 тысяч рублей за конфигурации с 8/128 ГБ, 8/256 ГБ и 12/256 ГБ ОЗУ и встроенной памяти соответственно.

Напомним, что смартфон получил 6,67-дюймовый дисплей AMOLED с разрешением 2400:1080 пикселей, частотой обновления 120 Гц и яркостью до 2000 нит, 6-нанометровую однокристальную систему MediaTek Dimensity 6300, оперативную память LPDDR4X, флеш-память UFS2.2, слот для карты памяти microSD, сдвоенную основную камеру с модулями на 50 Мп (сенсор OV50D40) и 2 Мп, фронтальную камеру разрешением 16 Мп, защиту от воды и пыли (IP69), аккумулятор ёмкостью 6000 мАч, поддержку быстрой зарядки мощностью 45 Вт, модем 5G и ОС Android 15 «из коробки».