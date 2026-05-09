Смартфон Realme 16x засветился в сети

В базе данных одного из регуляторов обнаружилось упоминание о еще не представленном официально смартфоне Realme 16x. Это говорит о скором релиз устройства. Устройство выйдет в конфигурациях с с 4/128 ГБ, 6/128 ГБ и 6/256 ГБ оперативной и флеш-памяти соответственно.

Напомним, что выпущенный в начале года Realme 16 5G характеризуется 6,57-дюймовым дисплеем AMOLED с разрешением 2372:1080 пикселей, частотой обновления 120 Гц и пиковой яркостью 4200 нит, 6-нанометровым чипсетом MediaTek Dimensity 6400 Turbo с тактовой частотой до 2,5 ГГц, двойной основной камерой с модулями на 50 Мп (датчик Sony IMX852) и 2 Мп, селфи-камерой разрешением 50 Мп, АКБ ёмкостью 7000 мАч, поддержкой 60-Вт проводной и обратной проводной зарядок, а также защитой от воды и пыли в соответствии со степенями IP66, IP68, IP69 и IP69K.