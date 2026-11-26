Смартфон Realme 17 Pro засветился на фото

Авторитетный информатор Абхишек Ядав опубликовал первое фото смартфона Realme 17 Pro, который еще не был представлен официально. Отметим новый дизайн блока основной камеры с двумя овальными островками.

Что до технических подробностей, устройству приписывают наличие AMOLED-экрана с разрешением 1,5K и частотой обновления 120 Гц, 4-нанометрового процессора MediaTek Dimensity 7300 с максимальной частотой 2,5 ГГц и графическим ускорителем Mali-G615 MP2, батареи ёмкостью 10000 мАч, двойной основной камеры с модулями на 50 Мп и 8 Мп, фронтальной камеры разрешением 32 Мп, подэкранного сканера отпечатков пальцев, защиты от пыли и воды в соответствии со степени IP68 и IP69, поддержки 65-Вт быстрой проводной зарядки и ОС Android 17 «из коробки».